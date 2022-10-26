У Сербії обрали новий уряд, його знову очолює Ана Брнабич

Парламент Сербії після дводенних дебатів обрав новий уряд – його очолила Ана Брнабич, котра була премʼєром упродовж минулих чотирьох років, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Більшість з 28 міністерських посад мають Прогресивна партія президента Александра Вучича та її коаліційні партнери соціалісти. Лідер останніх Івіца Дачич став заступником голови уряду й міністром закордонних справ.



Міністерство внутрішніх справ очолив Братислав Ґашич, котрий свого часу був керівником Безпеково-інформативної агенції.



Ана Брнабич – перша жінка на чолі уряду Сербія та перший політичний діяч, котрий не приховує, що живе в подружжі з жінкою. В Сербії досі не легалізовані одностатеві шлюби, оскільки проти цього виступає ієрархія Сербської православної церкви.



За новий уряд проголосували 153, проти – 68 депутатів.



Брнабич наголосила, що основним завданням її влади буде збереження стабільності «в час, коли людству загрожує третя світова війна», а на внутрішньому плані – стабільність енергетичного сектору. Вона виступила за діалог з Косовом, без будь-яких уточнень про що Белград пропонує вести переговори.



Депутати від опозиції в дебатах стверджували, що урядом, як і в минулому, керуватиме президент Вучич.



Парламентські вибори відбулися на початку квітня. Ні президент, ні премʼєр не відповіли на питання опозиції чому коаліція, яка має більшість, шість місяців зволікала з формування виконавчої влади.

Сербія досі відхиляла вимогу Європейського союзу запровадити санкції проти Російської Федерації, хоча глава держави й голова уряду постійно заявляють про намір країни продовжити європейський шлях.