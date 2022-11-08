Голова НАТО застеріг лідерів Косова та Сербії від подальшої ескалації

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ 7 листопада закликав лідерів Сербії та Косова утриматися від односторонніх дій, які можуть призвести до подальшої ескалації напруженості в Косово.

У вівторок Столтенберґ розмовляв телефоном із президентом Сербії Александром Вучичем і прем’єр-міністром Косово Альбіном Курті про напружену ситуацію на півночі Косово і назвав єдиним шляхом вперед діалог.

У своєму твітері глава НАТО додав, що миротворча місія у Косово НАТО KFOR «залишається пильною».

Вучич, зі свого боку, під час розмови зі Столтенберґом заявив, що «Приштина своїми односторонніми діями брутально порушує Брюссельську угоду», передає балканська служба Радіо Свобода.

Вучич послався на те, що влада Косова відсторонила начальника регіональної поліції на півночі країни, «неправомірно» запроваджує політику поступового скасування сербських номерних знаків і відмовляється створити Союз сербських муніципалітетів, заявив він у своєму Інстаграмі.

«Попри це, Сербія прагне підтримувати мир і стабільність і залишатиметься відданою цьому», – сказав він.

Створення союзу муніципалітетів із сербською більшістю стало каменем спотикання в зусиллях ЄС просувати діалог між Сербією та Косово.

Пропонований союз є однією з домовленостей, досягнутих сторонами в рамках діалогу про нормалізацію відносин. Влада Косова відкидає імплементацію угоди, оскільки вважає, що це буде шкідливо для країни.

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МЗС Росії 7 листопада оголосило, що з тривогою сприймає ситуацію в Косово, і звинуватило Захід у «підштовхуванні ситуації до прямого конфлікту».

У заяві Москви йдеться, що Белград продемонстрував «конструктивний підхід» до останньої кризи та атакував «екстремістів» у Приштині за нібито «провокації», які загострили давню етнічну напруженість.

Напруга в Косово загострилася після того, як минулого тижня Курті оголосив, що уряд продовжить запровадження рішення щодо номерних знаків з 1 листопада, хоча він сказав, що план буде реалізовуватися поступово.

Звільнення минулого тижня директора поліції на півночі Ненада Джурича змусило етнічних сербів з числа депутатів, суддів і поліцейських у Косово 5 листопада масово піти у відставку зі своїх посад.

Джурич був відсторонений після того, як поліцейський інспекторат Косова 3 листопада оголосив, що його підозрюють у кримінальних злочинах, через відмову виконувати політику уряду, спрямовану на заміну номерних знаків транспортних засобів, виданих сербською владою, коли Косово ще було частиною Сербії.