ЗСУ довели сумісність із НАТО, для рішення про вступ потрібна оборонна реформа – посол Британії

Політичне рішення про вступ України до НАТО пов’язане з оборонними реформами, а вимогу про оперативну сумісність української армії з арміями НАТО було виконано ще до початку повномасштабної війни Росії проти України, заявила посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

«Я думаю, що в усьому цьому є елемент політичного рішення. Так завжди було і буде. Я не думаю, що це скинуто з рахунків. Але я також вважаю, що існує тісний зв’язок між необхідністю істотних реформ і політичним рішенням, тому що якщо ви не досягнете прогресу в цих реформах, ви дасте дуже зручну причину для тих, хто може бути менш зацікавлений у продовженні розширення кількості членів», – сказала Сіммонс в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

«Відверто кажучи, єдине, що зробила ця війна, якої ніхто не хотів, – вона довела, наскільки українські Збройні сили здатні діяти зі стандартним обладнанням НАТО. Але насправді ми це знали ще до війни. Мені шкода, що їм довелося пройти перевірку в цьому. Але ми вже знали, що проблема не в сумісності, в тому сенсі, що це вже було виконано. Йшлося про інституційну реформу оборонних механізмів, оборонних закупівель, людських ресурсів оборони тощо, де, як ми всі знаємо, має відбутися ще багато роботи», – пояснила посол.

За її словами, ця реформа потрібна не лише для питання вступу до НАТО, вона важлива для того, щоб у майбутньому Україна могла мати сильні Збройні сили.

«Цим людям треба, щоб їм не просто платили, їм потрібні прозорі можливості кар’єрного росту, їм треба, щоб було викорінено корупцію в частині оборонних закупівель, щоб вони могли довіряти тому, що все закуповується і відстежується належним чином. Це робить інституцію сильнішою, що, у свою чергу, означає, що вона може краще підтримувати свою армію», – сказала Сіммонс.

Вона наголосила, що НАТО в принципі відкрите для країн, які можуть колективно відігравати свою роль у європейській безпеці.

30 вересня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Київ подає заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою. У НАТО відповіли, що для цього потрібна згода всіх 30 членів Північноатлантичного альянсу.

Перед цим 30 вересня президент Росії Володимир Путін підписав укази про «приєднання» до РФ (фактично анексію) частково окупованих територій Запорізької, Херсонської, Донецької і Луганської областей.

Україна і Захід засудили такі незаконні дії Кремля. Київ, Вашингтон, а також Британія і Канада оголосили про нові санкції проти РФ.