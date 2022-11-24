Боррель: Сербія і Косово досягли угоди щодо номерних знаків

Сербія і Косово досягли угоди щодо проблеми номерних знаків, яка дозволить уникнути подальшої ескалації, повідомив голова зовнішньополітичної служби Євросоюзу Жозеп Боррель.

За його словами, Сербія погодилася не видавати номери із кодами косовських міст, а Косово припинить подальші дії, пов’язані з перереєстрацією транспортних засобів.

«Радий повідомити, що головні переговорники Сербії та Косова за посередництва ЄС домовилися про заходи, щоб уникнути подальшої ескалації та повністю сконцентруватися на пропозиціях щодо нормалізації відносин», – написав Боррель у твітері.

Він пообіцяв найближчими днями запросити делегації Сербії та Косова для обговорення подальших кроків щодо нормалізації відносин.

У США досягнуту між Косовом і Сербією угоду про заходи щодо недопущення подальшої ескалації напруженості назвали «найкращим шляхом для досягнення європейського майбутнього» обох країн. Про це заявив офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс.

«Сьогодні обидві сторони за сприяння ЄС зробили гігантський крок уперед до забезпечення миру та стабільності у всьому регіоні. Сполучені Штати вітають конструктивні переговори і закликають до подальшого прогресу у справі нормалізації відносин», – йдеться у його заяві.

За тиждень до цього представники влади Косова і Сербії не змогли домовитися з питання про сербські автомобільні номери. Згодом делегації знову зустрілися 21 листопада для переговорів. Президент Сербії Александар Вучич заявив, що вони закінчилися невдачею. 22 листопада на прохання США влада Косова на 48 годин відклала рішення щодо штрафів за сербські номери. 23 листопада делегації зустрілися у Брюсселі повторно.

Напруженість між двома країнами загострилася останніми тижнями після того, як сербська меншина Косова висловила обурення рішенням уряду розпочати процес перереєстрації автомобілів із незаконними сербськими номерними знаками.

План передбачає перереєстрацію автомобілів на сербських номерах до 21 квітня. Сербія заперечує, наполягаючи на тому, що номерні знаки, датовані 1990-ми роками, коли Косово було частиною Сербії, є нейтральними щодо статусу Косова.

Косовська влада почала реалізацію плану зміни номерних знаків 1 листопада, попри заклики міжнародної спільноти відкласти його. 20 листопада уряд повідомив, що з 22 листопада на порушників чекає штраф у розмірі 150 євро.