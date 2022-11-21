Переговори між Косовом і Сербією завершилися без домовленостей

Переговори між президентом Сербії Александром Вучичем і прем’єр-міністром Косова Альбіном Курті в Брюсселі не змогли пом’якшити напружену ситуацію на півночі Косово, пов’язану з поступовою відмовою від сербських номерних знаків.

ЄС раніше 21 листопада скликав «термінову» зустріч у рамках діалогу між Белградом і Приштиною щодо нормалізації відносин, заявивши, що «деескалація» ситуації необхідна для відходу від «постійного кризового менеджменту».

Курті та Вучич зустрілися за участі голови дипломатичної служби ЄС Жозепа Борреля та представника ЄС із питань сербсько-косовського діалогу Мирослава Лайчака. Але всі надії на успіх швидко розвіялися після кількох годин дискусій.

«Після багатьох годин обговорень, починаючи з восьмої ранку сьогодні, обидві сторони не дійшли згоди щодо рішення сьогодні», – сказав Боррель у своїй заяві після переговорів.

Він додав, що ЄС запропонував компроміс, на який пристав Вучич, але не погодився Курті.

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Заяву Борреля повторив Вучич, який сказав журналістам, що причини, з яких не вдалося досягнути угоди, йому незрозумілі.

За словами Курті, пропозиція передбачає, щоб Косово не починало штрафувати людей, чиї автомобілі мають номерні знаки, видані Сербією, і щоб Сербія не видавала нові номерні знаки косовським сербам.

Він заявив, що неприйнятною є будь-яка пропозиція, яка не супроводжується згодою «негайно укласти остаточну угоду для повної нормалізації відносин».

Курті зазначив, що готовий проводити подальші зустрічі для нормалізації відносин між Белградом і Приштиною, а не тільки для вирішення одного питання.

«Ми не можемо бути безвідповідальними і не займатися актуальними питаннями... Ми не можемо перетворюватися на державних лідерів, які займаються лише номерами і не говорять про те, як нормалізувати свої відносини», – сказав він журналістам у Брюсселі.

Боррель сказав, що поінформує країни-члени ЄС про «брак поваги двох країн до своїх міжнародних правових зобов’язань» і попередив, що, враховуючи їхнє зобов’язання приєднатися до блоку, вони повинні діяти відповідно.

Вучич заявив журналістам після зустрічі, що сербська сторона «була повністю конструктивною»:

«Ми приймали документи, які змінювалися по 10 разів, але албанська сторона не хотіла нічого приймати, ні на секунду, вони завжди додавали щось, що було очевидно неможливо».

Вучич додав, що зустрінеться з представниками косовських сербів увечері 21 листопада, аби попросити їх зберігати спокій.

«Нещодавно ми отримали останні дані розвідки, ситуація дуже складна і на межі конфлікту. Ми зробимо все, щоб зберегти мир», – додав президент Сербії.

Він також сказав, що Белград припинить видачу та поновлення власних автомобільних номерних знаків для Північного Косова.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив розчарування тим, що Сербія і Косово не досягли згоди щодо номерних знаків.

«Настав час для відповідальності та прагматичних рішень. Необхідно уникати ескалації», — написав він у твітері, додавши, що KFOR – місія НАТО в Косово – залишається пильною.

Напруженість між двома країнами загострилася останніми тижнями після того, як сербська меншина Косова висловила обурення рішенням уряду розпочати процес перереєстрації автомобілів із незаконними сербськими номерними знаками.

План передбачає перереєстрацію автомобілів на сербських номерах до 21 квітня. Сербія заперечує, наполягаючи на тому, що номерні знаки, датовані 1990-ми роками, коли Косово було частиною Сербії, є нейтральними щодо статусу Косова.

Косовська влада почала реалізацію плану зміни номерних знаків 1 листопада, незважаючи на заклики міжнародної спільноти відкласти його.

На першому етапі влада Косова видавала попередження людям, які керують автомобілями з сербськими номерами. 20 листопада уряд повідомив, що з 22 листопада на порушників чекає штраф у розмірі 150 євро.

Європейський союз закликав Косово дати більше часу для поступової відмови від сербських номерів. США і НАТО також застерегли Косово від односторонніх дій, які можуть призвести до подальшої ескалації напруженості.