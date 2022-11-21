Президент Сербії і прем’єр Косова проведуть «термінові» переговори в Брюсселі

Президент Сербії Александар Вучич і прем’єр-міністр Косова Альбін Курті 21 листопада проведуть у Брюсселі «термінові» переговори, спрямовані на пом’якшення напруженості на півночі Косова, пов’язаної з поступовою відмовою від сербських номерних знаків.

У заяві Європейського союзу йдеться про те, що термінова зустріч відбувається в рамках діалогу між Белградом і Приштиною щодо нормалізації відносин.

«Нам потрібна деескалація ситуації, перестаньте відходити від врегулювання криз і натомість почніть просуватися до нормалізації відносин», – написав у твітері перед зустріччю головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.

Напруженість між двома країнами загострилася останніми тижнями після того, як сербська меншина Косова висловила обурення рішенням уряду розпочати процес перереєстрації автомобілів із незаконними сербськими номерними знаками.

План передбачає перереєстрацію автомобілів на сербських номерах до 21 квітня. Сербія заперечує, наполягаючи на тому, що номерні знаки, датовані 1990-ми роками, коли Косово було частиною Сербії, є нейтральними щодо статусу Косова.

Косовська влада почала реалізацію плану зміни номерних знаків 1 листопада, незважаючи на заклики міжнародної спільноти відкласти його.

На першому етапі влада Косова видавала попередження людям, які керують автомобілями з сербськими номерами. 20 листопада уряд повідомив, що з 22 листопада на порушників чекає штраф у розмірі 150 євро.

Європейський союз закликав Косово дати більше часу для поступової відмови від сербських номерів. США і НАТО також застерегли Косово від односторонніх дій, які можуть призвести до подальшої ескалації напруженості.