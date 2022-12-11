Серби перекрили дороги на півночі Косова. Вучич скликав екстрене засідання РНБО

На півночі Косова місцеві серби другий день поспіль блокують основні дороги. Представники поліції Косова заявили, що в ніч на 11 грудня їхні позиції кілька разів обстріляли невідомі. Також, за повідомленнями, в авто місії ЄС, яка патрулює північ Косова, кинули «світлошумову гранату». Про постраждалих не повідомляється.

Поліція Косова перекрила два основні автомобільні переходи з Косова до Сербії.

Ситуація на півночі Косова загострилася після затримання колишнього сербського поліцейського Деяна Пантіча. Влада Косова звинуватила його в застосуванні насильства проти посадовців, які займалися підготовкою виборів до місцевих органів влади на півночі Косова.

Багато косовських сербів протестують проти проведення цих виборів, призначених після того, як близько 600 сербських представників залишили органи влади Косова на знак протесту проти рішення уряду про невизнання сербських автомобільних номерів.

Вибори, спочатку призначені на 18 грудня, перенесли на квітень наступного року. Проте це не зупинило протести сербів.

Останніми днями на північ Косова перекинули спецпризначенців – головним чином – етнічних албанців. Це стало ще одним приводом для протестів місцевих сербів. Прем’єр-міністр Косова Альбін Курті пригрозив, що встановлені на дорогах барикади при необхідності будуть прибрані силою.

Голова зовнішньополітичної служби Євросоюзу Жозеп Боррель 11 грудня заявив, що Євросоюз не терпітиме нападів на місію ЄС у Косові чи будь-якого насильства на півночі Косова.

«Барикади мають бути негайно прибрані групами косовських сербів. Спокій має бути відновлено», – написав він у твітері.

Президент Сербії Александр Вучич звернувся до контингенту НАТО, розміщеного в Косові, із закликом схвалити введення туди сербських військових та поліцейських. Вучич каже, що таке право Сербія має відповідно до резолюції Ради безпеки ООН від 1999 року щодо врегулювання косовського конфлікту. Відповіді НАТО поки що немає. 11 грудня Вучич скликав екстрене засідання Ради національної безпеки.

Косово проголосило незалежність у 2008 році, а Сербія вважає регіон своєю територією. Незалежність Косова визнає половина держав-членів ООН, включно зі США та більшістю країн ЄС та НАТО. Водночас Україна та Росія не визнають незалежність Косова.