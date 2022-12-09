«Медиазона»: за 8 місяців війни громадянство Росії отримали 300 тисяч українців. Багато з них робили це вимушено

З початку повномасштабного російського вторгнення та до жовтня включно громадянство Росії отримали майже 300 тисяч українців, підрахувало видання «Медиазона» на підставі даних російського МВС.

З квітня до вересня російського громадянства набули близько 211 тисяч українців. Відразу після початку російського вторгнення кількість жителів України, які подавали заяви на паспорт РФ, різко скоротилася, проте з липня, коли російський президент Володимир Путін дозволив отримувати громадянство у спрощеному порядку всім громадянам України (а не лише жителям Донбасу та окупованих частин Запорізької та Херсонської областей), це число знову виросло.

Від жовтня, коли Росія оголосила про анексію чотирьох регіонів України, всі жителі цих територій автоматично отримали право вважатися російськими громадянами після складання присяги. За цією схемою впродовж місяця паспорти отримали близько 40 тисяч осіб. Три чверті цих паспортів видали у Ростовській області.

Також у жовтні активізувалася видача паспортів для громадян України в окупованому Криму – за місяць їх отримали 30 тисяч осіб. Як зазначає «Медиазона», значну частину з них становлять біженці, яких фактично змушують отримувати паспорти, бо без російських документів майже неможливо отримати будь-які соціальні послуги.

Часто їм відмовляють у будь-якій медичній та соціальній допомозі без паспортів. Наприклад, сімʼю з маленькою дитиною перевезли до Криму, дитина захворіла – щоб отримати медичну допомогу, треба отримати російський паспорт.

Україна офіційно вважає людей, які переїхали до Росії після початку війни, «насильно депортованими». Влада країни наполягає, що люди не мали вибору, оскільки російські війська не відкривали гуманітарні коридори, якими жителі прифронтових регіонів могли б потрапити на територію, контрольовану українськими військовослужбовцями.

З 2016 до 2020 року російське громадянство, за даними влади РФ, у середньому отримували близько 200 тисяч українців щороку (включно із жителями території, контрольованих угрупованнями «ДНР» та «ЛНР»).