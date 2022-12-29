Після сьогоднішньої масованої ракетної атаки військ РФ енергосистема України відновлюється в плановому режимі, повідомив в ефірі телемарафону голова правління компанії «Укренерго» Володимир Кудрицький.

«Значна частина генеруючих потужностей в системі відновлена, але є значні пошкодження мережі та деяких електростанцій. Вони пов’язані з тим, що це була не одна ракетна атака, а по суті серія атак. Все почалося вночі з серії атаки дронами, потім була масована ракетна атака, і потім ще декілька атак системами С-300 по Харківщині та Миколаївщині. Тобто ворог намагався стріляти сьогодні всім, що має, але глобальної цілі не досяг. Система працює. На жаль, через значні мережеві пошкодження нам складно доставляти електроенергію на Харківщині, Київщині, Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, Львівщині», – повідомив Кудрицький.

Ремонтні бригади «Укренерго» працюють над відновленням мереж постійно, зазначив Кудрицький.

Через черговий масований удар військ РФ по Україні 29 грудня влада Львівщини та Івано-Франківщини повідомила про влучання в об’єкти енергоінфраструктури і знеструмлення споживачів. Через обстріли із міркувань безпеки обмежили електропостачання у Києві. У Міненерго за підсумками обстрілів заявили, що найбільш складною склалася ситуація на заході країни, в Одеському та Київському регіонах.