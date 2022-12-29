Львівська ОВА: після ракетної атаки 282 населені пункти без світла

Голова ОВА Максим Козицький повідомив про влучання ракет в електропідстанцію на Львівщині.



«По Львівській області ворог випустив 6 ракет, з них 4 сили ППО збили. Є два попадання в електропідстанцію», – написав він у телеграмі.



За його даними, без електроенергії 282 населені пункти, з них 76 частково.



Козицький додав, що найважче подати напругу для Львова та прилеглих населених пунктів: Оброшине, Зимна Вода, Дубляни, Брюховичі.

Раніше мер Львова Андрій Садовий повідомив, що 90% міста залишилося без світла.

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що після масованої ракетної атаки є певні пошкодження об’єктів генерації та електромереж. За його словами, станом на 11:00 складна ситуація на заході країни, в Одеській та Київській областях, тому відбуватимуться аварійні відключення світла.

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Вранці 29 грудня Росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні. За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська атакували Україну з різних напрямків крилатими ракетами повітряного та морського базування з літаків стратегічної авіації та кораблів.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.