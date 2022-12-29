Світло у Києві має не лише критична інфраструктура, ситуація невдовзі налагодиться – влада

У Києві вистачає потужностей для того, щоб подавати електроенергію не лише критичній інфраструктурі, але й побутовим споживачам, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

«У Києві зараз немає великих проблем, і сподіваємося, ситуація налагодиться вже завтра. Наші енергетики працювали весь минулий тиждень над тим, щоб стабілізувати ситуацію в так званому київському вузлі. Їм це вдалось. Я думаю, що всі це побачили і на Різдво у вихідні, коли фактично по всьому Києву в усіх побутових споживачів була електроенергія. І я думаю, що зараз наші енергетики попрацюють іще декілька годин у такому режимі – і буде нормальне енергопостачання до міста Києва», – цитує Тимошенка сайт ОПУ.

У свою чергу, гендиректор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко у фейсбуці зазначив, що у Києві поточний рівень доступності електроенергії є досить високим.

«Є висока ймовірність, що днями повернемося до дообстрільного рівня», – сказав він.

У четвер пообіді мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що після ранкових ракетних обстрілів 40% споживачів столиці залишились без світла через заходи безпеки. За словами мера, завдяки силам ППО, ракети не поцілили в об’єкти критичної інфраструктури. Але уламки пошкодили два приватних будинки. Постраждали четверо людей. Трьох госпіталізували, одному надали допомогу на місці. Госпіталізували, в тому числі, 14-річну дівчинку.

Вранці силі ППО збили всі 16 російських ракет над Києвом.