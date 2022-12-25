«Церква захоплюється вашою мужністю»: Патріарх Варфоломій привітав українців з Різдвом

Вселенський патріарх Варфоломій привітав українців зі святом Різдва Христового в неділю, 25 грудня. Він зазначив, що Велика Церква Христова захоплюється хоробрістю і доблестю українського народу.

«Сьогодні наша свята церква святкує Різдво у плоті Передвічного Сина і слова Божого. Це одне із найбільших свят нашої християнської віри, яке ми святкуємо з духовною свободою і радістю, незалежно від трагічних зовнішніх обставин. На жаль, цього року добра звістка про Різдво лунає поряд із гомоном війни та брязканням зброї на вашій Батьківщині, яка переживає жахливі наслідки провокаційного і несправедливого вторгнення», – зазначив він.

Патріарх додав, що ця війна, «спровокована агресією РФ у лютому цього року, є найгіршою європейською геополітичною та гуманітарною кризою з моменту Другої світової війни, що «негативно впливає на довкілля і суспільство у всьому світі».

Варфоломій зауважив, що спотворення Євангелія в політичних цілях, намагання знайти богословське виправдання війни є не лише карикатурою на Євангеліє, а й «хулою на Бога милосердя». Він додав, що церква продовжує захоплюватися хоробрістю, доблестю і відданістю українців, думає про всіх, хто святкує Різдво в цю холодну пору, без електрики і опалення.

24 грудня глави Православної церкви України (ПЦУ) та Української греко-катлицької церкви (УГКЦ) обговорили реформу церковного календаря – домовились про спільну робочу групу.

У жовтні 2022 року Православна церква України передбачила можливість проводити богослужіння з нагоди Різдва за григоріанським (новоюліанським) календарем 25 грудня. Таке рішення ПЦУ ухвалила за результатами засідання Синоду.