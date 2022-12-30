«Нам вистачить сил здолати ворога» – Залужний

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у вітанні з нагоди новорічно-різдвяних свят заявив, що Україні вистачить сил «здолати ворога».

«Ми не обирали війну. Але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. На наших плечах і плечах наших рідних - важкі випробування, біль і страждання. Це Різдво має присмак сліз і колір крові. Проте нам вистачить сил здолати ворога. У боротьбі народжується нація. Хай вас, рідні, береже Господь! Нехай наша перемога стане початком розквіту України і кінцем для Росії», – сказав Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ звернувся: «Всіх, хто в строю, хто зараз утримує наші позиції. Рідних і близьких наших захисників і захисниць. Всіх, хто молиться, вірить, допомагає Збройним силам. Всіх, хто разом з нами протистоїть світовому злу, – з Новим Роком і Різдвом Христовим!».

Раніше у вітанні з Різдвом за григоріанським календарем (25 грудня) Валерій Залужний подякував партнерам за допомогу і підтримку та попросив помолитися за українських воїнів.