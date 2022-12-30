Данілов допустив, що українська армія може дійти до території Росії для захисту України

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов припустив, що українська армія може дійти до російської території, щоб захистити Україну. Про це він сказав в інтерв’ю газеті Kyiv Post.

«Так, обов’язково. Якщо для захисту нашої країни треба буде опинитися там, де ми вважатимемо за необхідне, ми там будемо. І ні в кого питати не будемо. І всі ці балачки, що не треба когось там дратувати, це нісенітниця», – сказав Данілов, відповідаючи на запитання про те, чи може українська армія опинитися на території Росії для захисту України.

Секретаря РНБО також спитали про можливий новий наступ на Київ. Він відповів, що Україна готується до будь-якого розвитку подій: «Кожна ділянка фронту важлива, і жодна не залишається без уваги та контролю Генерального штабу». За його словами, українська влада знає, що відбувається на окупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей, а також у Білорусі.

На запитання про те, чи він бачить якусь активність у Білорусі, секретар РНБО зазначив, що про це важко говорити, оскільки це залежить від багатьох факторів, на які Україна не може вплинути. «Але ми достеменно знаємо, що білоруси не хочуть воювати проти нас. Ми ніколи не робили їм нічого поганого», – додав він.

За словами Данілова, президент Росії Володимир Путін не вперше намагається втягнути Олександра Лукашенка у «криваву м’ясорубку». «Лукашенко розуміє, що якщо він піде на це, то йому настане кінець, і дуже скоро. Ніхто ні в Україні, ні в Білорусі, ні в інших країнах світу йому цього не пробачить», – сказав секретар РНБО.

У листопаді соціологічна група «Рейтинг» провела опитування, згідно з яким, 85% українців заявили, що вважають перемогою України звільнення всіх її територій, включаючи Крим та Донбас. Варіант повернення лише тих територій, які Україна контролювала до 24 лютого 2022 року, обрали 9% респондентів. За продовження бойових дій на території Росії виступають трохи більше ніж 5% учасників опитування.