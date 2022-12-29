У Білорусі на полігонах наразі перебувають до 11 000 російських військових – Генштаб ЗСУ

У Білорусі на полігонах наразі перебувають до 11 000 російських військових, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

«Ворог продовжує підвищувати свій рівень підготовки, проводячи навчання на білоруських полігонах, де наразі налічується до 11 тисяч особового складу та понад 400 одиниць озброєння та військової техніки країни-окупанта», – сказав він на брифінгу.

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За його словами, на сьогодні угруповання російських військ, розгорнуте в Білорусі, Брянській та Курській областях РФ, удвічі менше від того, що було задіяно для наступу на Київ у лютому – 22 тисячі проти 45,5 тисяч російських військових.

«Навіть у разі залучення всіх бойових білоруських військових частин зі складу сухопутних військ та сил спеціальних операцій, загальне угруповання військ агресора налічуватиме близько 30 тисяч осіб, що все одно менше того, яке брало участь у повномасштабному вторгненні», – наголосив Громов.



Як стверджує український Генштаб, Мінськ має обмежені можливості з забезпечення боєприпасами наступального угруповання військ зі своєї території.



«Перспективи до війни в Україні безпосередньо залежать від спроможності сил РФ просунутися на Донецькому напрямку, а також від активності дій сил оборони України», – додав Громов.

Раніше цього місяця в інтервʼю виданню The Economist головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що російські війська можуть знову спробувати атакувати Київ.

Згодом американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив про ознаки того, що Росія може готуватися до нового широкомасштабного наступу на Україну в найближчі місяці. При цьому ISW закликав не переоцінювати здатність російських військ до успішного проведення такого наступу.

Білорусь не є прямим учасником війни в Україні, але вона надала матеріально-технічну підтримку Росії для вторгнення, дозволивши російським військам увійти в Україну через свою територію.

У жовтні Олександр Лукашенко визнав участь Білорусі у війні Росії проти України, але наголосив, що білоруси «нікого не вбивають».