«Це слід сприймати серйозно» – ISW про підготовку Росією нового вторгнення з Білорусі

Американський Інститут вивчення війни (ISW) заявляє, що Росія може готувати нове вторгнення в Україну з Білорусі. Аналітики вважають, що відновлення широкомасштабного російського вторгнення з Білорусі цієї зими малоймовірне, але наголошують, що до цього треба ставитися серйозно.

«Щонайменше з жовтня 2022 року Москва готує умови для нового найнебезпечнішого курсу дій (MDCOA) – повторного вторгнення на північ України, можливо, спрямованого проти Києва. Цей MDCOA може бути російською інформаційною операцією або відображати фактичні наміри президента Росії Володимира Путіна», – йдеться в повідомленні.

За словами аналітиків, наявні наразі показники неоднозначні – деякі підтверджені докази нарощування російських сил у Білорусі «мають більше сенсу» як частина підготовки до нового наступу, ніж як частина поточних навчань і тренувань, але «немає ніяких доказів того, що Москва активно готує ударні сили в Білорусі».

«Занепокоєння щодо можливості того, що Путін може вдатися до цього плану, безумовно, не є просто українською інформаційною операцією для тиску на Захід, щоб він надав Києву більше зброї, як припускали деякі західні аналітики. ISW продовжує оцінювати, що відновлення широкомасштабного російського вторгнення з Білорусі цієї зими малоймовірне, але це слід сприймати серйозно», – наголосили в ISW.

Аналітики звернули увагу на те, що 24 листопада Міноборони Росії «демонстративно заявило», що має польовий госпіталь у Білорусі.

«Польові госпіталі не є необхідними для навчань і можуть свідчити про підготовку до бойових дій. Поява польових госпіталів у Білорусі на початку 2022 року була одним із останніх показників, які спостерігалися перед тим, як Росія почала своє повномасштабне вторгнення. Росія продовжує перекидати війська до Білорусі під приводом навчань», – йдеться в повідомленні.

«Деякі російські танки Т-90, які, як повідомляється, перекинули в Білорусь наприкінці грудня 2022 року, були помічені в зимовому камуфляжі. Оснащення танків зимовим камуфляжем не є абсолютно необхідним для навчань і може свідчити про підготовку до реальних зимових бойових дій. Розгортання польових госпіталів і перефарбування танків також можуть бути частиною інформаційної операції», – кажуть аналітики.

Водночас, за їхніми словами, російські військові можуть спробувати здійснити відволікаючий удар на землі або в інформаційному просторі проти північної України, «ймовірно, намагаючись відвернути українські сили від оборони на Донбасі, або в поєднанні з наступом на Луганщині чи, що менш правдоподібно, деінде».

Наразі ISW оцінює ризик російського вторгнення в Україну з Білорусі як «низький, але можливий».

«Украй малоймовірно, що білоруські сили вторгнуться в Україну без російської ударної сили. Українські військові зазначали, що Росія не створювала ударних угруповань у Білорусі. Російські військові блогери також відзначають, що Росія не виправила фундаментальних недоліків у своїй військовій кампанії, таких як відсутність нової техніки, погане керівництво і недостатня кількість сил для підтримки успішної наступальної операції», – заявили в ISW.

В оприлюдненому нещодавно інтервʼю виданню The Economist головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що російські війська можуть знову спробувати атакувати Київ.

«Росіяни готують близько 200 000 нових солдатів, – сказав Залужний. – Я не сумніваюся, що вони знову спробують атакувати Київ».

Видання, посилаючись на слова Валерія Залужного, пише, що Росія уже в січні або навесні може розпочати великий наступ із Донбасу, з півдня або навіть із Білорусі.

The Economist зауважує, що впродовж місяця на 1000 км фронту майже не було руху, та звертає увагу на заяву британського адмірала Ентоні Радакіна про те, що наразі нестача артилерійських снарядів означає, що можливості Росії для наземних операцій «швидко зменшуються».

Про те, що підготовка десятків тисяч мобілізованих і нових призовників може свідчити про наміри Росії розпочати новий наступ в Україні, заявив в інтерв’ю виданню The Guardian і міністр оборони України Олексій Резніков.

А перед цим міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба припустив, що здатність Росії розпочати «великий наступ» може бути відновлена до кінця січня або лютого. Про це очільник українського зовнішньополітичного відомства заявив 13 грудня, спілкуючись з іноземними журналістами в бомбосховищі в Києві.

17 грудня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що Росія на даний час не готова до нового повномасштабного наступу. Зокрема, у розвідці кажуть, що не бачать «ані формування ударних угруповань російських військ, ані підведення їх до кордону».