Танкові підрозділи РФ, розміщені в Білорусі, ймовірно, тренуються і не готові до бою – розвідка Британії

Протягом останніх 48 годин бої в Україні зосередилися в Бахмутському районі Донеччини та поблизу Сватового Луганської області, повідомляє розвідка Великої Британії.

«Росія продовжує ініціювати часті невеликі атаки в цих районах, хоча небагато районів перейшли з рук в руки», – йдеться в зведенні, яке цитує Міністерство оборони країни.

Відомство також прокоментувало дії російських збройних угруповань у Білорусі.

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«На півночі підрозділи 1-ї гвардійської танкової армії, ймовірно, є серед російських сил, які нещодавно були відряджені до Білорусі. Це формування, можливо, тренується перед розгортанням і навряд чи має допоміжні підрозділи, необхідні, аби воно було боєздатним», – вважає розвідка.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив вранці 27 грудня, що не виявив наразі ознак формування російських наступальних угруповань на північному кордоні.