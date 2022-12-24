«Розуміємо всі загрози»: в ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні з Білоруссю

Ситуація на кордоні з Білоруссю контрольована, переміщення техніки чи військ по той бік не спостерігається, розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

«Звісно, що Білорусь посилила свій кордон з нашою країною і там про це говорили, пояснюючи нібито «загрозою» з нашого боку», – розповів Демченко.

За його словами, ті підрозділи, які були кинуті в Білорусі на посилення кордону, там так і залишаються і не змінюється ні їхня кількість, ні характер дій.

«Але, увага України більше прикута до дій вглиб території Білорусі. Там відбуваються спільні навчання підрозділів Білорусі і Росії. Нещодавно ж РБ здійснювала раптову перевірку боєготовності своїх підрозділів. Ну і власне так зване їхнє розгортання військ «Союзної держави», – зазначив Демченко.

Він звернув увагу, що останнім часом спостерігаються такі нагнітання ситуації, до них вдається і Білорусь, і Росія.

«Таким чином вони намагаються демонструвати, що до чогось готуються, аби стримувати певну кількість українських сил на цьому напрямку, щоб ми не перемістили їх на більш важливі, де ведуться бої. Україна, звісно, ніколи не виключала того, що з Білорусі знову можуть піти війська, чи то Росії, ну і самі росіяни тиснуть на Білорусь, для того, щоб вона залучилася до відкритої війни проти України», – пояснив Демченко.

Він акцентував, що Білорусь по суті вже є учасницею цієї війни, оскільки надає росіянам для ведення агресії свою територію та повітряний простір.

«Наша головна задача – бути готовими. Ми розуміємо всі загрози. На цей момент ударного угрупування, яке було б готове здійснити вторгнення, його немає», – підсумував Демченко.

В оприлюдненому нещодавно інтервʼю виданню The Economist головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що російські війська можуть знову спробувати атакувати Київ.

«Росіяни готують близько 200 000 нових солдатів, – сказав Залужний. – Я не сумніваюся, що вони знову спробують атакувати Київ».

Видання, посилаючись на слова Валерія Залужного, пише, що Росія уже в січні або навесні може розпочати великий наступ із Донбасу, з півдня або навіть із Білорусі.

The Economist зауважує, що впродовж місяця на 1000 км фронту майже не було руху, та звертає увагу на заяву британського адмірала Ентоні Радакіна про те, що наразі нестача артилерійських снарядів означає, що можливості Росії для наземних операцій «швидко зменшуються».

Про те, що підготовка десятків тисяч мобілізованих і нових призовників може свідчити про наміри Росії розпочати новий наступ в Україні, заявив в інтерв’ю виданню The Guardian і міністр оборони України Олексій Резніков.

А перед цим міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба припустив, що здатність Росії розпочати «великий наступ» може бути відновлена до кінця січня або лютого. Про це очільник українського зовнішньополітичного відомства заявив 13 грудня, спілкуючись з іноземними журналістами в бомбосховищі в Києві.

17 грудня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що Росія на даний час не готова до нового повномасштабного наступу. Зокрема, у розвідці кажуть, що не бачать «ані формування ударних угруповань російських військ, ані підведення їх до кордону».