«Ніякої конспірології» – Лукашенко підбив підсумки перевірки збройних сил Білорусі

Олександр Лукашенко, коментуючи «чутки» про військові маневри в Білорусі, вкотре заявив про потенційну агресію Заходу.

Відповідні заяви він зробив на нараді за результатами перевірки силового блоку країни 22 грудня.

«Ми не можемо виключати, що проти нашої країни може бути розпочата агресія. Принаймні, ми бачимо таку готовність з боку наших сусідів. Ми знаємо, хто цим самим сусідам штовхає в спину, щоб вони створювали напругу на наших кордонах», – сказав Лукашенко.

У зв’язку з цим, за словами Лукашенка, він вирішив провести перевірку сил реагування на надзвичайні ситуації.

«Якщо хочеш миру, готуйся до війни. Придумано не мною і не вами теж. Цим я хочу відповісти на різні чутки, які з’являються в нашому суспільстві, особливо в інтернеті, про пересування збройних сил Білорусі та спільне пересування збройних сил Білорусі та Росії», – цитує Лукашенка державне видання БелТА.

Він нагадав, що, згідно з давньою домовленістю в Білорусі й Росії, створене угруповання збройних сил для «спільного реагування на загрози Союзній державі».

«Ми проводили і проводимо навчання. Зараз, у зв’язку з поточною ситуацією та загрозами, вони масштабніші. Тому ми проводимо навчання на своїй території. Ми перекидаємо як об’єднане угруповання збройних сил, так і власні збройні сили туди, куди вважаємо за потрібне. Крапка. Ніякого іншого задуму, ніякої конспірології», – сказав Лукашенко.

Як повідомила білоруська служба Радіо Свобода, наразі перевірки повністю завершені, збройні сили Білорусі, сили спеціальних операцій та спецпідрозділи перебувають у місцях постійної дислокації.

Міністерство оборони Білорусі оголосило про проведення 13 грудня «раптової перевірки» бойової готовності збройних сил країни. Перевірку розпочато за дорученням Олександра Лукашенка. У рамках перевірки військам належало «у найкоротші терміни висунутись у призначені райони, здійснити інженерне обладнання, організувати охорону та оборону, а також навести мостові переправи через річки Неман та Березина».

Наразі Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню. Зокрема, надає російським військам доступ на територію Білорусі, звідки російські сили здійснюють бойові вильоти для бомбардування українських міст, а також запускають ракети по території України.

Влада України неодноразово заявляла, що поки не бачить загроз як нового вторгнення російських військових із території Білорусі, так і участі у війні білоруської армії.

15 грудня заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов повідомив, що нарощування російської військової присутності на території Білорусі, яке почалося в середині жовтня, триває.

Представник Генштабу наголосив, що Кремль використовує білоруських офіцерів та полігони для відновлення боєздатності наявних, а також підготовки новостворених підрозділів російських Збройних сил.

За словами Громова, також триває переміщення до Білорусі російського озброєння, зокрема, Росія перемістила на аеродром «Мачулищі» три літаки МіГ-31К, які є носіями гіперзвукових ракет «Кинджал», а також літак дальнього радіолокаційного виявлення А50-У.

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