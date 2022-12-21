ISW: переданими Білорусі комплексами С-400 керуватимуть російські військові

Американський Інститут вивчення війни (ISW) заявляє, що переданими Росією Білорусі ракетними комплексами С-400 будуть керувати російські військові.

«Лукашенко підтвердив, що Росія «подарувала» Білорусі невизначену кількість систем ППО С-400 під час зустрічі з Путіним у Мінську 19 грудня, підтвердивши прогноз ISW на 2021 рік, що системи С-400 російського виробництва почнуть працювати в Білорусі… Ймовірно, російські військові будуть керувати білоруськими комплексами С-400. Російський персонал може керувати системами С-400 з так званого спільного російсько-білоруського навчального центру ВПС і ППО в Гродні», – йдеться в повідомленні.

ISW заявляє, що продовжує спостерігати ознаки, які «відповідають найнебезпечнішому курсу дій із поновлення російського вторгнення на північ України з Білорусі».

Водночас у ISW наголосили: «Російське вторгнення на північ України з Білорусії навряд чи є неминучим».

Напередодні міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Росія на сьогодні не створила ударного угруповання на території Білорусі.

Наразі Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню. Зокрема, надає російським військам доступ на територію Білорусі, звідки російські сили здійснюють бойові вильоти для бомбардування українських міст, а також запускають ракети по території України.