«Уточнення цілей на території України» – Наєв про мету тренувань авіації РФ у Білорусі

Метою тренувань російського літака наведення і літаків-перехоплювачів, носіїв балістичних ракет повітряного базування «Кинжал» у повітряному просторі Білорусі є уточнення цілей для ракетних ударів на території України, заявив командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

«Але, відповідно, ми вживаємо всіх заходів для того, щоб знизити цей рівень загрози. Зараз на території Білорусі зосереджені 2-а мотострілецька дивізія 1-ої танкової армії та авіаційне угруповання, в складі якого є новітні зразки авіації повітряно-космічних сил збройних сил РФ. Крім того, там присутні підрозділи, озброєні оперативно-тактичними ракетними комплексами «Іскандер» із балістичними ракетами до них, які призначені для застосування по цілях на території України», – цитує Наєва відділ зв’язків із громадськістю командування Об’єднаних сил.

За його словами, цього потенціалу на даний час достатньо для створення загрози Україні й проведення тактичних дій.

«При цьому ми уважно стежимо за озброєнням, що перекидається з боку Росії та робимо щодня відповідний аналіз. Рівень воєнної загрози поступово зростає, але ми також вживаємо адекватних заходів. Крім цього, Генеральним штабом ЗС України передбачене значне нарощування угруповань у разі істотного зростання сил та засобів з протилежного боку», – наголосив Наєв.

Міністерство оборони Білорусі оголосило про проведення 13 грудня «раптової перевірки» бойової готовності збройних сил країни. Перевірку розпочато за дорученням Олександра Лукашенка. У рамках перевірки «військам належить у найкоротші терміни висунутись у призначені райони, здійснити інженерне обладнання, організувати охорону та оборону, а також навести мостові переправи через річки Неман та Березина».

Наразі Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню. Зокрема, надає російським військам доступ на територію Білорусі, звідки російські сили здійснюють бойові вильоти для бомбардування українських міст, а також запускають ракети по території України.

Влада України неодноразово заявляла, що поки не бачить загроз як нового вторгнення російських військових із території Білорусі, так і участі у війні білоруської армії.

15 грудня заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов повідомив, що нарощування російської військової присутності на території Білорусі, яке почалося в середині жовтня, триває.

Представник Генштабу наголосив, що Кремль використовує білоруських офіцерів та полігони для відновлення боєздатності наявних, а також підготовки новостворених підрозділів російських Збройних сил.

За словами Громова, також триває переміщення до Білорусі російського озброєння, зокрема, Росія перемістила на аеродром «Мачулищі» три літаки МіГ-31К, які є носіями гіперзвукових ракет «Кинджал», а також літак дальнього радіолокаційного виявлення А50-У.

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