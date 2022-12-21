ISW: посилення тиску Росії на Білорусь позбавляє Лукашенка можливості маневрувати

Посилення тиску Росії на Білорусь позбавляє Олександра Лукашенка можливості маневрувати, щоб не йти на поступки Кремлю, йдеться у звіті Американського Інституту вивчення війни (ISW) .

«Довга гра президента Росії Володимира Путіна щодо відновлення сюзеренітету над Білоруссю просувається незалежно від зусиль Путіна щодо більш активного залучення Білорусі до його вторгнення в Україну… Лукашенко, ймовірно, відкладає виконання більших вимог Путіна, таких як залучення білоруських військ для участі у вторгненні в Україну, роблячи невеликі поступки, які він роками блокував», – йдеться у звіті ISW.

Водночас у ISW кажуть: «Малоймовірно, що російське вторгнення на північ України з Білорусії неминуче».

Командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв 20 грудня заявив, що російські сили в Білорусі мають «наразі достатній» військовий потенціал, щоб створити невизначену загрозу Україні.

«Рівень воєнної загрози поступово зростає, але ми також вживаємо адекватних заходів», – сказав Наєв.

Наразі Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню. Зокрема, надає російським військам доступ на територію Білорусі, звідки російські сили здійснюють бойові вильоти для бомбардування українських міст, а також запускають ракети по території України.