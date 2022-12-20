Резніков: ударного угруповання Росії на території Білорусі наразі немає

Міністр оборони України Олексій Резніков заявляє, що Росія на сьогодні не створила ударного угруповання на території Білорусі.



«Коли ми говоримо про кінець січня-квітень, ми оцінюємо насамперед готовність росіян через свій мобілізаційний резерв створити потенційне ударне угруповання. В тому чи будуть залучені саме білоруські сили – це питання інше. Територія Білорусі може бути використана як напрямок удару, якщо росіяни сформують там своє ударне угруповання. Станом на сьогодні такого ударного угруповання не сформували.. Їм потрібен час, і ми це побачимо. Чи будуть використовуватися білоруси як солдати? Це мрія Кремля. Тому був цей візит», – розповів він в ефірі національного телемарафону.



Резніков вважає, що не в інтересах керівництва Білорусі – втратити свій військових потенціал.



«Думаю, вони продовжуватимуть тримати цей баланс. Але ризики, звісно, ми маємо оцінювати серйозно – ми готові», – додав він.

19 грудня президент Росії Володимир Путін вперше за три роки прибув до Мінська для участі в переговорах з Олександром Лукашенком віч-на-віч, а також у ширшому форматі за участі урядовців обох країн. Також до Мінська прибули російський міністр оборони Сергій Шойгу та російський міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Речник російського президента Росії Дмитро Пєсков 19 грудня казав, що до повідомлень про те, що Володимир Путін нібито їде до Мінська для примусу Білорусії до участі у війні в Україні, варто ставитися як до «безпідставних вигадок». Сам Путін назвав «дуже корисними та своєчасними» переговори у Мінську. Як повідомила пресслужба Кремля, зустріч «виявилася дуже корисною і для того, щоб не лише підбити підсумки, а й визначити найближчі кроки». У свою чергу, Лукашенко заявив, що нині визначається майбутнє білоруського та російського народів.

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Наразі Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню. Зокрема, надає російським військам доступ на територію Білорусі, звідки російські сили здійснюють бойові вильоти для бомбардування українських міст, а також запускають ракети по території України.