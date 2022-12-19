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Війна

Путін, Шойгу, Лавров у Мінську: чи примусять Лукашенка розпочати вторгнення в Україну?

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Президент країни-агресора Росії Путін приїхав у Мінськ. Перед ним прилетіли міністр оборони Росії Шойгу та очільник російського міністерства закордонних справ Лавров.

На переговорах у Білорусі Путін може намагатися переконати Лукашенка використати білоруських військових разом із російськими силами для спільного нападу на Україну, вважають аналітики. Білорусь заявила про завершення перевірка боєздатності військ.

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