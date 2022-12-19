Путін, Шойгу, Лавров у Мінську: чи примусять Лукашенка розпочати вторгнення в Україну?

Президент країни-агресора Росії Путін приїхав у Мінськ. Перед ним прилетіли міністр оборони Росії Шойгу та очільник російського міністерства закордонних справ Лавров.

На переговорах у Білорусі Путін може намагатися переконати Лукашенка використати білоруських військових разом із російськими силами для спільного нападу на Україну, вважають аналітики. Білорусь заявила про завершення перевірка боєздатності військ.

Чи дотисне Путін Лукашенка?

Відбиття атак дронів-камікадзе і енергетика

Нічна атака іранських безпілотників.

Над Києвом зафіксували 23 дрони - 18 з них знищили, повідомили у КМВА.

Футбол, Євробачення, війна і політика

ФІФА не допустила трансляцію відеозвернення президента Володимира Зеленського перед матчем-фіналом чемпіонату світу в Катарі.

А в Україні визначилась зі своїм представником на Євробаченні-2023. У Ліверпулі від України виступатиме електронне Duo TVORCHI із піснею Heart of Steel.

Як спорт і масова культура впливають на політику, а політика на них?

Про все це і не тільки у програмі Свобода Live: