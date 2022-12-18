«Ми зруйнуємо стіну»: Кулеба відреагував на відмову ФІФА транслювати промову Зеленського

Небажання ФІФА транслювати виступ глави держави Володимира Зеленського продемонструвало світові боягузливість керівництва організації, зазначив голова МЗС Дмитро Кулеба в інстаграмі.

«Ми зруйнуємо стіну, на якій написано «Спорт поза політикою». Відмова ФІФА показати заклик президента України до світу перед фіналом ЧС у черговий раз продемонструвала лицемірство під назвою «Спорт поза політикою». Але ми зруйнуємо цей Карфаген», – зазначив Кулеба.

За його словами, світові спортивні організації та функціонери надто довго прикривалися цією фразою, а насправді за нею завжди стояло й стоїть звичайне боягузтво.

«Коли мені розповідають, що російські та білоруські спортсмени нібито не несуть відповідальності за злочини своїх країн і мають бути допущені до змагань – я питаю: «А як тоді бути зі 184 українськими спортсменами, які вже не братимуть участі в жодних змаганнях, бо їх убила Росія?», – додав міністр.

Він також наголосив, що за цей рік Україна «розбила багато стін» у свідомості іноземців: щодо постачання зброї, запровадження санкцій та загалом сприйняття війни. Також українцям вдасться «зруйнувати стіну байдужості та лицемірства світових спортивних організацій до злочинної агресії Росії», впевнений Кулеба.

Президент України Володимир Зеленський планував звернутися до світу перед фіналом Чемпіонату світу з футболу, але Міжнародна федерація з футболу (ФІФА) заблокувала демонстрацію звернення – про це заявили представники партії влади «Слуга народу» 18 грудня.

Відео звернення оприлюднив голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Він вказав на те, що Зеленський планував закликати світ підтримати формулу миру, запропоновану Києвом.