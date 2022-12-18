Чемпіонат світу: ФІФА заблокувала звернення Зеленського перед фінальним матчем – «Слуга народу»

Президент України Володимир Зеленський планував звернутися до світу перед фіналом Чемпіонату світу з футболу, але Міжнародна федерація з футболу (ФІФА) заблокувала демонстрацію звернення – про це заявили представники партії влади «Слуга народу» 18 грудня.

Відео звернення оприлюднив голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Він вказав на те, що Зеленський планував закликати світ підтримати формулу миру, запропоновану Києвом.

«З цим закликом Президент Зеленський мав звернутися до світу перед фіналом футбольного чемпіонату в Катарі. Катар цю ідею підтримав, але ФІФА заблокувала показ звернення, хоча в ньому немає нічого, що порушувало би традиції спортивних змагань і загальноприйняті стандарти міжнаціонального спілкування», – прокоментував Арахамія.

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Він висловив надію, що ФІФА «розуміє свою місію як і місію футболу та спортивних змагань».

«Ще є час виправити свою помилку й розблокувати показ звернення із закликом до миру. Тим більше – воно все одно прозвучить», – заявив Арахамія.

Перший заступник Верховної Ради Олександр Корнієнко висловив думку, що ФІФА «злякалася таких слів Президента України Володимира Зеленського та не допустила відео до показу».

У зверненні, яке оприлюднив Арахамія, Зеленський каже, що Київ запропонував формулу миру, тому що «у війни не буває чемпіонів, не може бути нічиєї».

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«Цей світовий чемпіонат довів знову, що різні країни та національності можуть вирішити, хто сильніший, у чесній грі, а не граючи з вогнем, на зеленому газоні, а не на червоному полі битви», – сказав він.

ФІФА наразі не коментувала ці заяви.

Фінальний матч Чемпіонату світу відбудеться увечері 18 грудня між Аргентиною та Францією.

Президент України Володимир Зеленський представив «українську формулу миру» у виступі перед учасниками саміту «Групи двадцяти» у листопаді.