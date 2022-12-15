Макрон виправдовується через поїздку до Катару на футбол – «не відчуваю дискомфорту»

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що вчинив правильно, коли поїхав до Катару на півфінальний поєдинок чемпіонату світу з футболу.

14 грудня французький лідер на власні очі спостерігав за матчем, у якому співвітчизники Макрона переграли марокканських футболістів і здобули путівку до фінальної гри світової першості. Журналісти спитали президента про обґрунтованість такої поїздки – з огляду на корупційний скандал, у якому фігурують депутати Європарламенту та керівництво Катару.

«Чотири роки тому я підтримав французьку команду в Росії, тепер я підтримую їх у Катарі. Я не відчуваю у звʼязку з цим дискомфорту», – сказав Макрон.

18 грудня президент Франції має намір повернутися до Катару, щоб подивитися фінал. Французькі футболісти зіграють у ньому зі збірною Аргентини.

Колишня віцепрезидентка Європарламенту Єва Кайлі зараз перебуває у вʼязниці у Брюсселі. Її підозрюють у тому, що за винагороду готівкою вона подала позитивний звіт про перебіг підготовки Катару до чемпіонату світу, хоча в процесі будівництва інфраструктури до змагання загинули сотні (за деякими даними, і тисячі) робітників.

Доха заперечує звинувачення у підкупі європейських чиновників з метою лобіювання інтересів Катару, повʼязаних із проведенням чемпіонату.