ЧС-2022: Франція важко долає Марокко і виходить до фіналу

Збірна Франції з футболу в непростому поєдинку здолала опір команди Марокко (2:0) і вийшла до фіналу чемпіонату світу, який наближається до завершення в Катарі.

Уже на 5-й хвилині гри Тео Ернандес вдало зіграв на добиванні після того, як захисники марокканців заблокували удар Кіліана Мбаппе.

Інтрига в матчі з непоганими шансами у марокканців зберігалася до 79-ї хвилини, коли дуже схожий мʼяч забив Рандал Коло Муані, ледь зʼявившись на полі. І знову співавтором голу став Мбаппе.

У неділю, 18 грудня, французи захищатимуть титул чемпіонів світу в протистоянні з командою Аргентини.

Днем раніше за бронзові нагороди зіграють команди Хорватії та Марокко.