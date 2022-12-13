ЧС-2022: Аргентина стає першим фіналістом, здолавши Хорватію

Збірна Аргентини з футболу стала першою фіналісткою чемпіонату світу, який наближається до завершення в Катарі.

У півфіналі аргентинці переграли фіналістів попередньої світової першості хорватів. Підсумок протистояння визначили мʼячі, забиті наприкінці першого тайму – на 34-й хвилині Ліонель Мессі реалізував пенальті, а на 39-й Хуліан Альварес довів перевагу аргентинців до двох мʼячів.

На 69-й хвилині все той же Альварес довів рахунок до розгромного – 3:0.

У фіналі, який відбудеться в неділю, 18 грудня, аргентинці зіграють із переможцем матчу Франція – Марокко. Цей півфінал буде зіграний у середу, 14 грудня.

Невдахи півфіналів зіграють у матчі за третє місце 17 грудня.