Команда з Африки вперше вийшла до півфіналу ЧС з футболу

Збірна Марокко вийшла до півфіналу чемпіонату світу з футболу, обігравши команду Португалії з рахунком 1:0.



Єдиний гол наприкінці першого тайму забив Юссеф Ен-Несірі.



Збірна Марокко стала першою в історії африканською командою, яка вийшла до півфіналу чемпіонату світу з футболу.



Першими півфіналістами ЧС у Катарі стали Хорватія та Аргентина. Четвертим півфіналістом стала Франція, яка обіграла команду Англії.