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Команда з Африки вперше вийшла до півфіналу ЧС з футболу

Португалець Кріштіану Роналду після вибуття Португалії з Чемпіонату світу, 10 грудня 2022 року

Збірна Марокко вийшла до півфіналу чемпіонату світу з футболу, обігравши команду Португалії з рахунком 1:0.

Єдиний гол наприкінці першого тайму забив Юссеф Ен-Несірі.

Збірна Марокко стала першою в історії африканською командою, яка вийшла до півфіналу чемпіонату світу з футболу.

Першими півфіналістами ЧС у Катарі стали Хорватія та Аргентина. Четвертим півфіналістом стала Франція, яка обіграла команду Англії.

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