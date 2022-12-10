Збірна Марокко вийшла до півфіналу чемпіонату світу з футболу, обігравши команду Португалії з рахунком 1:0.
Єдиний гол наприкінці першого тайму забив Юссеф Ен-Несірі.
Збірна Марокко стала першою в історії африканською командою, яка вийшла до півфіналу чемпіонату світу з футболу.
Першими півфіналістами ЧС у Катарі стали Хорватія та Аргентина. Четвертим півфіналістом стала Франція, яка обіграла команду Англії.
Команда з Африки вперше вийшла до півфіналу ЧС з футболу
Збірна Марокко вийшла до півфіналу чемпіонату світу з футболу, обігравши команду Португалії з рахунком 1:0.
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