Справа про корупцію: колишня віцепрезидентка Європарламенту залишається під вартою

Грецька євродепутатка, колишня віцепрезидентка Європарламенту Єва Кайлі залишиться під вартою щонайменше до 22 грудня, заявив 14 грудня її адвокат – після того, як слухання в справі про корупцію було відкладено, повідомляє агенція France-Presse.

44-річна Кайлі була заарештована минулого тижня, коли бельгійська поліція провела серію рейдів у будинках і офісах діячів, повʼязаних із Європейським парламентом, і вилучила щонайменше 1,5 мільйона євро готівкою.

Організатор чемпіонату світу з футболу Катар заперечує будь-які правопорушення, але бельгійські слідчі звинуватили його в хабарях з метою поліпшення міжнародного іміджу і впливу на політику ЄС.

Кайлі і троє інших обвинувачених — її партнер, колишній депутат Європарламенту та лобіст – залишаються під вартою в Бельгії з моменту їхнього арешту 9 грудня, і їхнє затримання мало стати предметом розгляду 14 грудня.

Адвокат Кайлі Андре Рісопулос повідомив AFP, що справа його клієнтки була відокремлена від справи інших трьох фігурантів, і що Кайлі не змогла бути присутньою на суді через страйк персоналу вʼязниці, де її утримують.

Раніше в Афінах інший адвокат Кайлі, Міхаліс Дімітракопулос, наполягав, що вона невинувата і «не знала про існування» готівки, знайденої в її будинку. Дімітракопулос припустив, що партнер Кайлі, Франческо Ґіорґі, може мати «відповіді про існування цих грошей».

Ґіорґі та двоє інших підозрюваних, яких обвинувачують у цій справі, постали перед суддею. Пізніше 14 грудня він має ухвалити рішення про те, чи залишатимуться вони під вартою.