Віцепрезидентку Європарламенту затримали в Бельгії у справі про корупцію – ЗМІ

Поліція Бельгії після низки обшуків затримала щонайменше чотирьох людей, близьких до керівництва Європарламенту. Їх підозрюють у корупції та лобіюванні інтересів Катару у зв’язку з проведенням там чемпіонату світу з футболу. Внаслідок обшуків поліція вилучила близько 600 тисяч євро готівкою, пише видання Politico.

Прокуратура Бельгії не називає імен затриманих, проте видання Le Soir із посиланням на свої джерела повідомляє, що одна з підозрюваних – віцепрезидентка Європарламенту Єва Кайлі, представниця грецької соціалістичної партії PASOK. Грецька преса вже опублікувала заяву PASOK про виключення Кайлі з партії у зв’язку зі справою.

Раніше на зустрічі з міністром праці Катару Єва Кайлі назвала Катар «передовою країною щодо прав робітників», незважаючи на численні заяви міжнародних інстанцій щодо порушень прав робітників під час будівництва в Катарі олімпійських об’єктів.

Інше бельгійське видання Knack пише, що федеральна прокуратура країни розслідує можливу корупцію в Європарламенті з липня. Представник прокуратури Ерік ван Дуйс заявив, що відомство підозрює «одну з держав Перської затоки» у спробі вплинути на економічні та політичні рішення Європарламенту – зокрема, шляхом хабарів та підкупу його чиновників.

Також, за даними ЗМІ, серед затриманих – генеральний секретар Міжнародної конфедерації профспілок Лука Вісентіні й колишній депутат Європарламенту від Італії П’єр Антоніо Панцері.