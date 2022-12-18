Аргентина втретє стала чемпіоном світу з футболу

Збірна Аргентини обіграла збірну Франції у фіналі Чемпіонату світу з рахунком 4:2 та здобула титул Чемпіона світу.

У першому таймі француз Усман Дембеле порушив правила проти Анхеля Ді Марії, заробивши пенальті у власні ворота. З 11-метрової позначки не схибив капітан аргентинців Ліонель Мессі.

Після цьогл аргентинці розіграли феєричну контратаку, в кінці якої Алексіс МакАллістер вивів Анхеля ді Марію практично на порожні ворота.

У другому таймі французи змогли заробити пенальті – Отаменді сфолив проти Коло Муані. З позначки точним був Кіліан Мбаппе.

А вже за хвилину, на 81-й хвилині Кіліан Мбаппе з пасу Маркуса Тюрама зрівняв рахунок у матчі.

У підсумку гра перейшла в овертайми. У другому таймі додаткового часу Ліонель Мессі забив гол, добивши після сейву Уго Льоріса.

За результатами серії пенальті перемогла Аргентина. Емільяно Мартінез відбив пенальті Кінгслі Комана, Орьєль Чуамені пробив повз воріт.

14 грудня збірна Франції з футболу в непростому поєдинку здолала опір команди Марокко (2:0) і вийшла до фіналу чемпіонату світу.