Європарламент зупинив співпрацю з Катаром на тлі корупційного скандалу

Європейський парламент 15 грудня зупинив будь-яку співпрацю з Катаром. Це сталося на тлі усунення Єви Кайлі з посади віцепрезидентки після її арешту за звинуваченнями у корупції.

Рішення підтримав 541 депутат, лише двоє парламентарів проголосували проти резолюції.

Європарламент зупинив роботу над законодавчими документами, що стосуються Катару, включно з лібералізацією візового режиму та авіаційною угодою між ЄС і Катаром.

Тим часом, грецька євродепутатка, колишня віцепрезидентка Європарламенту Єва Кайлі залишиться під вартою щонайменше до 22 грудня.

44-річна Кайлі була заарештована минулого тижня, коли бельгійська поліція провела серію рейдів у будинках і офісах діячів, повʼязаних із Європейським парламентом, і вилучила щонайменше 1,5 мільйона євро готівкою.

Організатор чемпіонату світу з футболу Катар заперечує будь-які правопорушення, але бельгійські слідчі звинуватили його в хабарях з метою поліпшення міжнародного іміджу і впливу на політику ЄС.