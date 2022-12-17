Названо переможця Нацвідбору на «Євробачення-2023»

У суботу, 17 грудня, відбувся фінал Національного відбору на «Євробачення-2023», було визначено переможця, який представить Україну в травні 2023 року в Ліверпулі, повідомляє пресслужба конкурсу в телеграмі.

Шоу проходило в укритті задля безпеки учасників. Ведучими стали Катерина Павленко, Злата Огнєвіч та Тімур Мірошниченко. До суддівського складу за результатами глядацького голосування увійшли Тарас Тополя, Юлія Саніна та Джамала.

Перше місце за результатами голосів суддів та глядачів посів тернопільський дует TVORCHI. Гурту віддали дев’ять балів судді та десять – глядачі.

Хлопці виступили з треком Heart Of Steel й одразу вийшли у фаворити Національного відбору.

Зазначимо, що TVORCHI вже брали участь у Нацвідборі на «Євробачення-2020», де виступили з треком Bonfire, але першість тоді здобули Go_A.

Друге місце у бандуристки KRUTЬ. Виконавиця отримала десять балів від суддів та вісім від глядачів за свою «Колискову».

Третє місце посіла Jerry Heil із треком WHEN GOD SHUT THE DOOR. Яні Шемаєвій віддали вісім балів судді та дев’ять – глядачі.

За право представити Україну на «Євробаченні-2023» боролися десятеро учасників:

2TONE – «Квітка» Angelina – «Stronger» DEMCHUK – «Alive» FIINKA – «Довбуш» Jerry Heil – «WHEN GOD SHUT THE DOOR» KRUTЬ – «Колискова» Moisei – «I’m Not Alone» OY Sound System – «Ой, тужу» Tember Blanche – «Я вдома» TVORCHI – «Heart Of Steel»

У Міністерстві цифрової трансформації повідомляли, що цьогоріч кандидата, який представить Україну на пісенному конкурсі «Євробачення», можна буде обрати в застосунку «Дія».

Переможцем «Євробачення-2022» став український гурт Kalush Orchestra з композицією Stefania, тож у 2023 році шоу мало відбутись в Україні. Однак організатори вирішили перенести захід «з міркувань безпеки» до Британії, чий представник на «Євробаченні-2022» посів друге місце.

Міжнародний пісенний конкурс «Євробачення» проводять з 1956 року.