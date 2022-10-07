Євробачення-2023 пройде в британському Ліверпулі

Пісенний конкурс «Євробачення» наступного року пройде в місті Ліверпуль на північному заході Англії, повідомила пресслужба конкурсу 7 жовтня.

«Ліверпуль був обраний як місто-господар 67-го пісенного конкурсу «Євробачення» після напруженого змагання із Ґлазґо», – йдеться в повідомленні.

Фінал конкурсу пройде на «Ліверпуль Арені» 13 травня. Півфінали відбудуться 9 і 11 травня.

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Як пояснює пресслужба події, змагання організує британський мовник BBC разом із Європеською мовною спілкою (EBU) та в консультаціях із українським Суспільним мовником.

Рішення прокоментував голова правління Суспільного мовника Микола Чернотицький, який звернув увагу на те, що Ліверпуль є містом-побратимом української Одеси.

«До організації конкурсу такого рівня є надскладні вимоги. Я впевнений, що місто, визнане столицею попмузики, найкраще з ними впорається та подарує музичне свято, від якого будуть у захваті як команди учасників, так і шанувальники Євробачення», – цитує Чернотицького пресслужба Національної суспільної телерадіокомпанії.

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Український гурт Kalush Orchestra у травні переміг на пісенному конкурсі «Євробачення» 2022 року. Піснею-переможницею стала композиція Stefania.

Але з міркувань безпеки конкурс наступного року вирішили провести не в Україні. Європейська мовна спілка (ЄМС) та ВВС 25 липня повідомили, що пісенний конкурс «Євробачення-2023» відбудеться у Великій Британії від імені цьогорічного мовника-переможця – української телерадіокомпанії Суспільне Мовлення.

Цього року друге місце на конкурсі посіла Велика Британія.