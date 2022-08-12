У Британії оголосили перелік міст, де можуть провести «Євробачення-2023»

Британський суспільний мовник BBC оголосив шорт-лист міст, які могли б прийняти пісенний конкурс «Євробачення» наступного року.
У список потрапили сім міст:
- Бірмінґем
- Глазго
- Лідс
- Ліверпуль
- Манчестер
- Ньюкасл
- Шеффілд
Загалом британський мовник BBC отримав заявки від 20 міст. Серед тих, хто не потрапив до
фінального списку, є Лондон і Белфаст.
BBC повідомляє, що ці сім міст обрали, зважаючи на їхню «спроможність, можливості та досвід для проведення події такого масштабу та складності».
З-поміж вказаних міст BBC та організатори «Євробачення» оберуть одне, його мають оголосити восени.
Український гурт Kalush Orchestra у травні переміг на пісенному конкурсі «Євробачення» 2022 року. Піснею-переможницею стала композиція Stefania.
Але з міркувань безпеки конкурс наступного року вирішили провести не в Україні. Європейська мовна спілка (ЄМС) та ВВС 25 липня повідомили, що пісенний конкурс «Євробачення-2023» відбудеться у Великій Британії від імені цьогорічного мовника-переможця – української телерадіокомпанії Суспільне Мовлення.
Цього року друге місце на конкурсі посіла Велика Британія.
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