У Британії оголосили перелік міст, де можуть провести «Євробачення-2023»

Британський суспільний мовник BBC оголосив шорт-лист міст, які могли б прийняти пісенний конкурс «Євробачення» наступного року.



У список потрапили сім міст:

Бірмінґем

Глазго

Лідс

Ліверпуль

Манчестер

Ньюкасл

Шеффілд

Загалом британський мовник BBC отримав заявки від 20 міст. Серед тих, хто не потрапив до

фінального списку, є Лондон і Белфаст.



BBC повідомляє, що ці сім міст обрали, зважаючи на їхню «спроможність, можливості та досвід для проведення події такого масштабу та складності».



З-поміж вказаних міст BBC та організатори «Євробачення» оберуть одне, його мають оголосити восени.

Український гурт Kalush Orchestra у травні переміг на пісенному конкурсі «Євробачення» 2022 року. Піснею-переможницею стала композиція Stefania.

Але з міркувань безпеки конкурс наступного року вирішили провести не в Україні. Європейська мовна спілка (ЄМС) та ВВС 25 липня повідомили, що пісенний конкурс «Євробачення-2023» відбудеться у Великій Британії від імені цьогорічного мовника-переможця – української телерадіокомпанії Суспільне Мовлення.

Цього року друге місце на конкурсі посіла Велика Британія.