«Євробачення-2023» проведуть у Британії, але Україна буде долучена до конкурсу – організатори

Європейська мовна спілка (ЄМС) та ВВС підтверджують, що пісенний конкурс «Євробачення-2023» відбудеться у Великій Британії від імені цьогорічного мовника-переможця – української телерадіокомпанії Суспільне Мовлення. Про це йдеться в пресрелізі спілки.



Після рішення, що, на жаль, подію наступного року неможливо буде провести в Україні з міркувань безпеки, ЄМС розглянула низку варіантів з мовником-переможцем. У результаті обговорень ЄМС запросила британський суспільний мовник ВВС бути організатором «Євробачення-2023».

«Ми надзвичайно вдячні, що ВВС погодилася провести пісенний конкурс Євробачення у Великій Британії у 2023 році», – сказав Мартін Остердаль, виконавчий директор пісенного конкурсу Євробачення. – «ВВС вже чотири рази брала на себе зобов’язання проводити конкурс замість інших країн-переможниць. Продовжуючи цю традицію солідарності, ми знаємо, що наступного року конкурс продемонструє креативність і майстерність одного з найдосвідченіших суспільних мовників Європи, водночас гарантуючи, що цьогорічні переможці – Україна – будуть відзначені та представлені протягом усієї події».

Голова правління Суспільного Мовлення Микола Чернотицький додав, що пісенний конкурс «Євробачення-2023» відбудеться не в Україні, але на підтримку України.

Представники Суспільного Мовлення співпрацюватимуть із ВВС, щоб розробити та впровадити українські елементи в шоу наступного року. Україна як країна-переможниця конкурсу «Євробачення-2022» також автоматично потрапить до фіналу майбутнього конкурсу.

17 червня Європейська мовна спілка заявила, що «з огляду на поточні обставини» Україна не зможе прийняти «Євробачення-2023», пісенний конкурс пропонують провести у Великий Британії.

Український гурт Kalush Orchestra у травні переміг на пісенному конкурсі «Євробачення» 2022 року. Піснею-переможницею стала композиція Stefania. Друге місце на конкурсі посіла Велика Британія.