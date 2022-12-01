Українці у «Дії» зможуть обрати представника від України на «Євробачення-2023» – Мінцифри

У Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що цьогоріч кандидата, який представить Україну на пісенному конкурсі «Євробачення», можна буде обрати в застосунку «Дія».

«Вперше в історії конкурсу в «Дії» українці зможуть обрати виконавця, який представить Україну на конкурсі в Ліверпулі. Як завжди, прозоро і в декілька кліків. Попри наміри Росії залякати та знищити все українське, ми й надалі продовжуємо будувати цифрову державу», – заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він нагадав, що спочатку зробили можливим перегляд «Євробачення-2022» у застосунку. Потім запустили опитування за членів журі нацвідбору на «Євробачення». А 17 грудня стартує наступний етап – голосування за представника від України.

Наразі в «Дії» доступний сервіс «Дія.ТБ», де також можна буде подивитись онлайн нацвідбір на Євробачення-2023.

Переможцем «Євробачення-2022» став український гурт Kalush Orchestra з композицією Stefania, тож у 2023 році шоу мало відбутись в Україні. Однак організатори вирішили перенести захід «з міркувань безпеки» до Британії, чий представник на «Євробаченні-2022» посів друге місце.

Міжнародний пісенний конкурс «Євробачення» проводять з 1956 року.