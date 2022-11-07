Міністерство культури назвало, кого українці обрали до журі Нацвідбору «Євробачення-2023»

У голосуванні за журі Національного відбору «Євробачення-2023», що відбувалось у додатку «ДіЯ», найбільше голосів отримали лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя, співачка Джамала та фронтвумен рок-гурту «The HARDKISS» Юлія Саніна. Про це 7 листопада повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.



«Голосування за склад журі Нацвідбору конкурсу проходило вперше в історії проведення Національного відбору на Євробачення. Загалом в опитуванні взяли участь понад 500 тисяч користувачів. Тепер трьом переможцям голосування буде запропоновано підписати угоду члена журі фіналу Нацвідбору, після того вони офіційно стануть членами журі Нацвідбору на Євробачення-2023», – зазначив міністр.

Міжнародний пісенний конкурс «Євробачення» проводять з 1956 року.

Переможцем «Євробачення-2022» став український гурт Kalush Orchestra з композицією Stefania, тож у 2023 році шоу мало відбутись в Україні. Однак організатори вирішили перенести захід «з міркувань безпеки» до Британії, чий представник на «Євробаченні-2022» посів друге місце.