Джамала про зустріч із росіянами: «Іноді хочеться трохи набити морду»

Вона шалено переживає та не приховує емоцій ні перед пресою, ні перед глядачами, які вже майже заповнили зал. Вперше після 24 лютого Джамала виступила в Києві з концертом. Перед цим в ексклюзивному інтерв'ю проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії» українська співачка кримськотатарського походження розповіла про свої наміри приїхати до Криму та про те, чи підтримує контакти з кримськими друзями.

Презентація нового мініальбому «Поклик» відбулася в Національному музеї мистецтв імені Ханенків, який 10 жовтня постраждав від російських обстрілів. Навіть під час Другої світової війни будівля не зазнала таких руйнувань, кажуть в адміністрації музею.

Там запропонували Джамалі зробити благодійний лайв, але збирати гроші не на відновлення будівлі, а на підтримку військових. Таким чином, усі кошти від продажу квитків будуть скеровані 57-й бригаді, яка зараз перебуває під Херсоном. Джамала зі сцени закликала приєднатися до збору коштів на потреби військових.

До концерту залишаються лічені хвилини. Джамала зізнається, що перед виступом у своїй країні дуже хвилюється. Хоча жодної творчої паузи співачка не мала. Незабаром після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Джамала почала співати в ефірах європейських телеканалів і збирати мільйони доларів для України.

Потім була участь у шоу «Танці з зірками» на польському телебаченні. Мета така сама – збирати гроші для своєї країни.

Усі ці місяці – в переїздах та русі. Мініальбом «Поклик», зізнається співачка, так і писався – у постійному русі.

Був постійний рух. Я пам'ятаю, щось у літаку писалося, щось дорогою до готелю в авто

Джамала: «Поклик» – це, напевно, перший мініальбом, який не має місця народження. Тому що він народжувався скрізь, де я була після повномасштабного вторгнення (Росії в Україну – ред.) після 24 лютого. Я постійно була в русі, була у більш ніж 20 країнах світу. І навіть не пригадаю, де саме мені прийшли рядки пісні: «Take me to a place» чи «Закохана», чи «Сину», чи «Be brave, be different». Був постійний рух. Я пам'ятаю, щось у літаку писалося, щось дорогою до готелю в авто».

«Це історія моєї печалі вдома». Понад вісім років Джамала не була на своїй батьківщині в Криму, а тепер задля безпеки дітей змушена жити за межами України. А у свої пісні, як і раніше, вкладає глибоке значення.

Кожна моя пісня має не просто сенс, не просто настрій і мої відчуття, а вона повинна вчити чогось

Джамала: «Дуже важливий момент про пісню, про її силу. Скільки вже змогла зробити «1944», окрім перемоги в 2017 році (на конкурсі «Євробачення» – ред.)? Я вже навіть відокремлюю себе від цієї пісні. Тому що це вона, вона вже йде переді мною і вона розкриває. Вона про сьогоднішній день: «When strangers are coming, They come to your house. They kill you all and say: We’re not guilty». Альбом «Поклик» несе в собі такі, знаєш, напрямки, повністю, у всіх фрагментах електронної музики, там прокладено фрагмент – кримськотатарський інструмент дайре. Далі є фольклорний бек-вокал, я збирала, записувала у фольклорній українській манері. Тобто є такі візерунки, які треба розглянути. Тобто ти можеш спочатку послухати, відчути це як пісні, а потім, якщо захочеться заглянути всередину, то там є на що подивитися. Кожна моя пісня має не просто сенс, не просто настрій і мої відчуття, а вона повинна вчити чогось. Є в мене така особливість».

Джамала зізнається, що зв'язки з друзями з Криму фактично розірвані. Їй не пишуть. До кінця причин не знає, але й сама не пише своїм знайомим, адже хвилюється, що для них спілкування з нею може бути небезпечним.

Не пишуть взагалі. Не повірите. Не пише ніхто

Джамала: «Не пишуть взагалі. Не повірите. Не пише ніхто. У мене два варіанти: або справді за ними стежать, і це може бути, і вони не спілкуються зі мною, бо це небезпечно для них. Або вони мають іншу позицію. Всі. У мене два варіанти. І той, і той я приймаю. Ок. Якщо їм страшно – я також не пишу. Навіть коли хочу спитати, як у них справи – не пишу».

У будь-якому разі, зізнається Джамала, образи ні на кого не тримає. За першої ж нагоди готова поїхати до себе додому. До зустрічі з людьми іншої політичної повісті готова. Хоч і зізнається, що іноді стримує себе, щоб не вплутатися в бійку.

Даю зрозуміти, говорю українською, коли чую, що поряд розмовляють російською

Джамала: «Мандруючи світом, я зустрічала різне. У літаку, наприклад, купуючи квиток, ти не знаєш, з ким сидітимеш поруч. Було таке, що чуєш: ну і що там, взагалі, там Україна ця… І все, ти розумієш, що поруч сидять не твої друзі. І ти вмикаєш «Червону калину» або якісь новини про те, що ми перемагаємо на всіх фронтах, і все. Ті – замовкають. А мені хочеться так ... Вмикається в мені такий пацан, який хотів би трохи набити пику, але розумію, що ми летітимемо 6-7 годин і це буде не ok виглядати. Даю зрозуміти, говорю українською, коли чую, що поряд розмовляють російською. Загалом є лайфхаки, як показати: друзі, я вам не друг тут і зараз. Як очистити атмосферу».