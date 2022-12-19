«Енергоатом»: вночі дрон-камікадзе пролетів близько до ядерної установки Південноукраїнської АЕС

У компанії «Енергоатом» заявляють про проліт дрона-камікадзе «Шахід» над майданчиком Південноукраїнської АЕС.



«Сьогодні вночі, 19 грудня о 00:46, зафіксовано проліт дрона-камікадзе «Шахід» над майданчиком Південноукраїнської АЕС у близькості до ядерної установки. Це є абсолютно неприпустимим порушенням ядерної та радіаційної безпеки», – повідомляє компанія в телеграмі.

«Енергоатом» поінформував МАГАТЕ про факт прольоту ударного безпілотника над майданчиком атомної станції.

«Вкотре закликаємо не допустити, щоб ядерні об’єкти піддавалися ризику нападу з боку армії РФ й несли загрозу ядерній та радіаційній безпеці України і світу», – додають в компанії.

У вересні «Енергоатом» повідомляв про російський обстріл Південноукраїнської АЕС. За даними компанії, «потужний вибух» стався всього за 300 метрів від реакторів, ударною хвилею пошкоджені будівлі АЕС. Внаслідок удару вимкнувся один із гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу Південноукраїнського енергокомплексу.

У листопаді директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі заявив, що Міжнародне агентство з атомної енергетики відправить місії з ядерної безпеки на три діючі атомні електростанції в Україні, а також на Чорнобильську АЕС.