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AFP: керівництво Росії має суперечливі погляди щодо зимового наступу на Україну

За словами американського високопосадовця, Сполучені Штати «пристосуються та швидко адаптуються», якщо характер вторгнення зміниться.

Російське керівництво має суперечливі погляди щодо того, чи варто починати зимовий наступ на Україну, яка попереджала про нову ймовірну спробу захоплення Києва, повідомляє агентство AFP з посиланням на високопосадовця США.

«Я думаю, що ми бачимо суперечливі речі. Безумовно, є дехто, хто хотів би продовжити наступ в Україні. Є інші, у кого є реальні сумніви щодо здатності Росії насправді це зробити», – сказав чиновник на умовах анонімності.

За його словами, Сполучені Штати «пристосуються та швидко адаптуються», якщо характер вторгнення зміниться.

«Те, що ми робили – те, що ми продовжуємо робити – це переконатися, що українці мають у своїх руках засоби для ефективного захисту від російської агресії», – додав він.

Зі свого боку, українці «не мають наміру збавляти темпи» через погоду у своєму прагненні повернути територію, сказав чиновник.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) 19 грудня заявив про ознаки того, що Росія може готуватися до нового широкомасштабного наступу на Україну в найближчі місяці, але закликає не переоцінювати здатність російських військ до успішного проведення такого наступу.

В оприлюдненому 15 грудня інтервʼю виданню The Economist головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що російські війська можуть знову спробувати атакувати Київ.

«Росіяни готують близько 200 000 нових солдатів, – сказав Залужний. – Я не сумніваюся, що вони знову спробують атакувати Київ».

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