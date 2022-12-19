Міноборони Росії оголосило про батальйонні тактичні навчання в Білорусі

Міністерство оборони Росії оголосило про батальйонні тактичні навчання в Білорусі. Терміни навчання Міноборони РФ не уточнило.

Після їх завершення – «на завершальному етапі злагодження» – командування дасть «остаточну характеристику боєздатності підрозділів», повідомив російський «Інтерфакс» із посиланням на відомство.

Перші групи російських солдатів прибули до Білорусі в жовтні. Перед цим білоруське Міноборони повідомляло, що в країну для «участі у спільному угрупованні військ» прибудуть до дев’яти тисяч російських військових, більше ніж сто танків, броньованих машин і мінометів, а також авіація.

За кілька днів до цього Олександр Лукашенко вкотре звинуватив Україну в підготовці нападу на Білорусь (Україна ці звинувачення відкинула) й обґрунтував необхідність угруповання «загостренням на західних кордонах Союзної держави».

На початку грудня Лукашенко на зустрічі з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу сказав, що російські й білоруські військові проходять підготовку «як єдине угруповання, єдина армія».

13 грудня у Білорусі за наказом Лукашенка розпочалася раптова перевірка боєздатності збройних сил країни.

19 грудня у Мінськ до Лукашенка прилетить президент Росії Володимир Путін – уперше після повномасштабного вторгнення до України.

За словами Лукашенка, на зустрічі вони планують обговорити «питання стратегії – насамперед у сфері економіки», але говоритимуть і «про військово-політичну ситуацію» навколо Білорусі та Росії.

Наразі Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню. Зокрема, надає російським військам доступ на територію Білорусі, звідки російські сили здійснюють бойові вильоти для бомбардування українських міст, а також запускають ракети по території України.