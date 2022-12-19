Радіо Свобода Weekly: Росія може «скаженіти» найближчі місяць-два – секретар РНБО

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цій добірці.

Данілов: Росія може «скаженіти» найближчі місяць-два

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов припускає, що Росія найближчі місяць-два буде «скаженіти».

«Останнім часом країни, які спостерігали за процесами, на сьогодні стають на бік світла, наш бік. Чи буде легко? Думаю, легко не буде. Зараз вони будуть скаженіти. Вони робитимуть крайні (дії) як той щур, загнаний в кут, тоді він є найнебезпечнішим. Саме такі часи нас можуть очікувати найближчі місяць-півтора-два», – зазначив секретар РНБО України. Більше про це тут

Як можливий новий наступ Росії з Білорусі може вдарити по ЗСУ?

Цього тижня збройні сили Білорусі раптово оголосили про перевірку бойової готовності своїх військ. Вперше за два місяці. При цьому одразу кілька бригад висунулися у напрямку державного кордону з Україною. Навчання, які зараз проходять – найбільш значні з початку повномасштабної війни Росії проти України.

Чи можливий повторний наступ агресора з території Білорусі і як українські сили готуються відбити можливі атаки противника? Текстова публікація тут

«Ми зруйнуємо стіну»: Кулеба відреагував на відмову ФІФА транслювати промову Зеленського

Небажання ФІФА транслювати виступ глави держави Володимира Зеленського продемонструвало світові боягузливість керівництва організації, зазначив голова МЗС Дмитро Кулеба.

«Ми зруйнуємо стіну, на якій написано «Спорт поза політикою». Відмова ФІФА показати заклик президента України до світу перед фіналом ЧС у черговий раз продемонструвала лицемірство під назвою «Спорт поза політикою». Але ми зруйнуємо цей Карфаген», – наголосив Кулеба. Більше про це за лінком

«Російська еліта і російська армія розуміють, що з Криму доведеться тікати» – експерт

У Криму мають намір виготовляти протитанкові загородження для армії РФ. Про це наприкінці листопада розповів депутат Держдуми РФ із Криму Леонід Бабашов. І повідомив, що у селищі Шкільне Сімферопольського району окупованого Криму вже розпочалося виробництво протитанкових загороджень для потреб російської армії.

Журналісти проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії» запитали експертів, які підприємства в Криму реально перевести на роботу для військових потреб російської армії? Наскільки це можливо? Про які обсяги може йтися? Читайте тут

Верхівка УПЦ (МП) – під санкціями: кінець Московського патріархату?

Україна запровадила санкції проти семи ієрархів Української православної церкви (Московського патріархату): включно з найвпливовішими особами в УПЦ (МП). Що це означає? Чи може це бути кінцем Московського патріархату?

Це в ефірі програми Радіо Свобода «Свобода Live» пояснили митрополит Переяславський і Вишневський Православної церкви України (ПЦУ) Олександр Драбинко та науковець Ірина Богачевська. Текстова публікація тут

Далі коротко про те, що могли пропустити:

Секрет Фрідмана. Як наближений до Путіна власник «Альфа-банку» ховає активи від санкцій (розслідування)

Із початком масштабного вторгнення Росія завдала збитків Україні на суму майже 130 млрд доларів, підрахували у Київській школі економіки, – це прямі збитки станом на вересень і без урахування деокупованих Харківщини та Херсонщини.

Самі жителі зруйнованих населених пунктів вважають, що заплатити має Росія. Один із варіантів запустити цей процес – примусово конфіскувати на користь України активи громадян РФ, наближених до політичного керівництва країни, яка розв’язала масштабну війну.

І поки Україна та країни ЄС тільки починають шлях цією дорогою, ті російські олігархи, в яких ці активи можуть законно забрати, знаходять способи їх врятувати. Наприклад, це співвласник «Альфа-банку» Михайло Фрідман, а також його партнери.

Чи можна запобігти порятунку активів підсанкційними російськими олігархами – щоб зрештою Україна отримала компенсацію на відновлення зруйнованих міст та сіл? Текстова публікація розслідування тут

«Ми шукаємо шлях провести трибунал над Путіним». Інтерв’ю з головою МЗС Чехії

Чехія – одна з країн, яка від початку масштабного вторгнення Росії в Україну неабияк підтримала Україну. Чеські міста прийняли сотні тисяч біженців, які отримали соціальний захист та допомогу. Чехія є однією з перших країн ЄС, які почали постачати Україні зброю.

Нині ж чеські чиновники, зокрема міністр закордонних справ Ян Ліпавський, активно виступають за притягнення до відповідальності вищого керівництва Росії. Очільник чеського МЗС неодноразово заявляв, що просуватиме ідею створення спеціального трибуналу для Путіна та усіх, хто причетний до воєнних злочинів в Україні.

В інтерв’ю Радіо Свобода міністр розповів, як саме може відбуватися трибунал, як вдається переконувати колег підтримувати Україну та чи втомилися чехи від допомоги українцям. Текст інтерв’ю тут

«Російська сарана». Жителі Снігурівки про мародерство, допити й «бізнес» окупантів

10 листопада ЗСУ звільнили Снігурівку в Миколаївській області. 8 місяців місто контролювали російські військові. Весь цей час містяни жили під обстрілами, без води і газу. Журналісти проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії побували у звільненій Снігурівці, поспілкувалися з людьми, які пережили окупацію, й тими, хто вже повернувся до рідного міста. Текстова публікація тут

«Росія є подобою ІДІЛ. Захід має визнати, що «облажався» – експрезидент Естонії Тоомас Ільвес

Тоомас Ільвес був президентом Естонії 10 років, і завжди активно критикував Кремль. Від початку масштабного вторгнення РФ в Україну його твіти стали все менш дипломатичними, а дістається на горіхи тепер не лише правлячій еліті, але і російським лібералам – їх Ільвес критикує за зверхність, расизм та імперські амбіції. Цим він Ільвес здобув популярність і серед українських користувачів мережі Twitter.

Радіо Свобода ексклюзивно поспілкувалося із Ільвесом про те, чи варто Заходу переглянути своє ставлення до Росії та її культури, чи добре розуміють поведінку Кремля у Білому домі, та як саме приєднання Швеції й Фінляндії зміцнить безпеку в НАТО. Текст інтерв’ю за лінком

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