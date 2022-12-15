Європарламент визнав Голодомор геноцидом українців

Депутати Європейського парламенту 15 грудня ухвалили резолюцію, якою визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом.

Резолюцію підтримали 507 депутати, 12 виступили проти, 17 утрималися.

Цим документом євродепутати засудили дії радянського режиму, які «призвели до смертей мільйонів українців», і закликали ті уряди та організації, які ще цього не зробили, визнати їх геноцидом.

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«Парламент заявляє, що відбілювання та прославляння тоталітарного радянського режиму та відродження культу радянського диктатора Йосифа Сталіна призвели до того, що Росія сьогодні є державою-спонсором тероризму. Євродепутати також засуджують жахливі злочини Росії, які знову здійснюються проти українського народу, такі як цілеспрямоване знищення цивільної енергетичної інфраструктури України взимку», – повідомляє пресслужба установи.

Євродепутати також засудили спроби правлячого режиму в Росії маніпулювати історією «заради власного виживання» та закликали Росію як правонаступницю Радянського Союзу принести вибачення за злочини проти України.

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Штучний голод, влаштований радянською владою в 1932–1933 роках в Україні, відомий як Голодомор. У листопаді 2006 року Верховна Рада визнала його геноцидом українського народу.

Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.

Пам’ять жертв голодоморів в Україні вшановують щороку в четверту суботу листопада. Наразі офіційно його визнали геноцидом понад 20 країн світу.