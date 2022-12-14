Сенат Чехії визнав Голодомор геноцидом. Зеленський подякував за «утвердження правди»

Президент України Володимир Зеленський подякував чеським депутатам за визнання Голодомору геноцидом українського народу.

«Вітаю рішення Сенату Чехії про визнання Голодомору геноцидом українців. Вдячний чеським друзям за утвердження правди та відновлення історичної справедливості», – написав він у твітері.

За його словами, покарання за всі минулі та сучасні злочини Росії неминуче.

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Штучний голод, влаштований радянською владою в 1932–1933 роках в Україні, відомий як Голодомор. У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала його геноцидом українського народу.

Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.

Пам’ять жертв голодоморів в Україні вшановують щороку в четверту суботу листопада.