Європейська народна партія виступатиме за визнання Голодомору геноцидом – євродепутат

Європейська народні партія виступатиме за те, щоб Європейський парламент визнав Голодомор геноцидом і злочином проти людяності – про це Радіо Свобода повідомив представник цієї партії, євродепутат Радослав Сікорський.

Сікорський прокоментував нагородження України премією Сахарова, яке відбувається в Страсбурзі 14 грудня. Він назвав цю нагороду важливою в тому числі тому, що Андрій Сахаров був російським дисидентом.

«То є нагорода, яка дається, зокрема, тим, хто бореться за свободу на пострадянському просторі. А президент Зеленський сьогодні є вже світовою іконою боротьби за свободу і незламність», – сказав євродепутат.

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Крім того, він вказав на важливість визнання репресій радянської влади проти України геноцидом:

«Будемо також обговорювати – я в віддам за це голос від моєї Європейської Народної партії – за визнання Голодомору злочином проти людяності і геноцидом. Бо так було! Щоправда, голод зачепив й інші частини Радянського Союзу, але в Україні він відбувався з одночасним вбивством 200 тисяч осіб, які берегли українську культуру, українську ідентичність».

Сікорський назвав російську агресію проти України третьою спробою «знищити українську ідентичність» після утисків української мови за царської Росії та радянських репресій.

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«А сьогодні Путін відверто декларує, що ціллю його війни є ліквідація України як окремого народу і окремої держави. Цього не можна допустити і ми це декларуємо, даючи Премію Сахарова і приймаючи резолюцію за визнання Голодомору геноцидом», – додав він.

Європейський парламент розгляне резолюцію про визнання Голодомору геноцидом 15 грудня.