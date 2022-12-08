Європарламент наступного тижня розглядатиме дві заяви щодо України

Європейський парламент наступного тижня планує розглянути заяву про визнання Голодомору в Україні геноцидом. Про це йдеться у порядку денному пленарного засідання Європейського парламенту, яке відбудеться з 12 по 15 грудня в Страсбурзі.

«Заява комісії – 90 років після Голодомору: визнання масового вбивства через голод геноцидом», – зазначено в анонсі.

Розгляд запланований на 15 грудня. Також цього дня євродепутати обговорять атаки РФ на критичну інфраструктуру України.

Пам’ять жертв голодоморів в Україні вшановують щороку в четверту суботу листопада.

Штучний голод, влаштований радянською владою в 1932–1933 роках в Україні, відомий як Голодомор. У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала його 1932–1933 років геноцидом українського народу.

Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.