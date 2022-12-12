Мінфін розповів, як має працювати надання Україні 18 мільярдів євро допомоги після ухвалення ЄС

Міністерство фінансів 12 грудня прокоментувало підтримку Радою Європейського Союзу пропозиції надати Україні 18 мільярдів євро у 2023 році.

Голова відомства Сергій Марченко подякував міністрам фінансів країн Євросоюзу за «розуміння наших нагальних потреб».

«Реалізація нової програми макрофінансової допомоги ЄС слугуватиме однією із запорук збереження фінансової та економічної стабільності в державі, а також нашої впевненості у стабільному проходженні наступного бюджетного року», – йдеться в коментарі Марченка.

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За повідомленням Мінфіну, пільгові позикові кошти будуть надходити до державного бюджету України протягом 2023 року рівномірними частинами з урахуванням виконання Україною узгоджених сторонами умов. Перший транш Київ, як планується, отримає в січні 2023 року.

«Крім того, сторони мають підписати відповідні Меморандум про взаєморозуміння та Кредитну угоду, якими визначатимуться умови структурної політики, виконання яких протягом року буде підставою для отримання коштів, а також юридичні та технічні аспекти надання Україні зазначеного пільгового кредитного ресурсу», – додає Мінфін.

Рада Євросоюзу 10 грудня погодила надання Україні 18 мільярдів євро протягом 2023 року. Тепер її має розглянути Європарламент.